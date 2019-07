Interneti abil linna suurimaks narkodiileriks

Kogenud ametnikel lööb sellise vaatepildi peale tavaliselt hoiatustuli kohe põlema, sest see on kõige tüüpilisem viis LSD postiga liigutamiseks – margid on narkoainest läbi immutatud. LSD-marke on võimalik saata tavalise kirjaga, mistõttu on need tumeveebi e-poodides väga levinud; valikus leidub neid igasuguse mustriga, Käsna-Kallest Tondipüüdjateni välja.