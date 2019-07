Eesti ukrainlasi köitsid raadavalimised vähem kui presidendivalimised

Valimisjaoskonna esimehe sõnul on registrisse kantud üle 4700 valija, kellest õhtuks oli valimas käinud ligi 730 ehk umbes 15 protsenti.

Valimisjaoskonna juhi Mihhail Vaitmani sõnul köidavad Ülemraada valimised inimesi siiski vähem kui presidendivalimised. «Seda ka sellepärast, et on suvi. Kuid loodame, et osalus tuleb väärikas ja inimesed teevad oma õige valiku,» ütles Vaitman.