Elbruselt päästeti jalaluu murdnud eestlannast alpinist

20. juulil said kohalikud päästjad teate, et Eestist saabunud alpinist murdis Elbrusel 4300 meetri kõrgusel jala. Vigasaanu toodi mäe pealt ära. Veidi enne seda teatas kohalik uudisteportaal, et päästjad olid käinud ära toomas Dzhangi-tau mäel viga saanud alpinisti. Venemaalt pärit noormees oli kukkunud ning saanud raske jalavigastuse. Ta jõuti mäelt ära tuua enne, kui ta oleks külmakahjustusi saanud.