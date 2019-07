Liiklusseadus kohustab reisijaid küll turvavööd kinnitama, kuid seda vaid juhul, kui see bussis olemas on. «Bussidele paigaldab turvavööd busside tootja,» sõnas maanteeameti ühistranspordi osakonna juhtivekspert Mika Männik. See tähendab, et kui bussitootja ei olnud sõidukisse turvavöid ette näinud, aga buss vastab tehnonõuetele, siis ei olegi kellelegi midagi ette heita.