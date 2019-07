Peaminister: bin Ladeni tapmiseni viinud info edastas USA-le Pakistan

See asjaolu vallandas spekulatsioonid, et Pakistani valitsus aitas bin Ladenil ennast varjata.

Operatsiooni kujutati Pakistanis suure rahvusliku alandusena ja see tõi kaasa suhete halvenemise Islamabadi ja Washingtoni vahel.

«See on väga emotsionaalne teema, sest Shakeel Afridit peetakse Pakistanis spiooniks,» lausus peaminister arstile viidates.

«Meie Pakistanis tunnetasime alati, et oleme USA liitlased ja et kui meiega oleks jagatud informatsiooni Osama bin Ladeni kohta, oleksime pidanud ta kõrvaldama,» sõnas Khan.

«Sellest hoolimata oli ISI see, kes jagas informatsiooni, mis viis Osama bin Ladeni asukohani,» ütles peaminister. «Kui te küsite CIA-lt, saate teada, et see oli ISI, mis edastas telefoniühenduse kaudu esialgse asukoha.»