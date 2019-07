Alternatiivmeditsiini usku arst jättis ema soovist hoolimata lapse vaktsineerimata

Vähe sellest, et Ruumet sotsiaalmeedias vaktsiinivastaste grupis praegugi aktiivselt sõna võtab ja huvilistele nõu annab, hiljaaegu arutas sotsiaalministeeriumi all tegutsev tervishoiu kvaliteedi hindamise eksperkomisjon kaebust, mille esitas Ruumeti kohta üks lapsevanem.

«Arstidel on selleks aeg-ajalt ikkagi õigus. Inimene võib ju soovida ka igasuguseid ravimeid, operatsioone või muid meetmeid, mis arstide käsutuses on. Aga see ju ei tähenda, et arst peaks patsiendi soovile ilmtingimata järele andma,» ütleb Ruumet.