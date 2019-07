Russalka juures muutub liikluskorraldus

Muudatusega hakkab Narva maantee lõigul toimima 2+1 sõidurajaga liikluskorraldus, teatas Kesklinna valitsus. See tähendab, et hommikustel tipptundidel ja kella 7–15 on kasutusel kaks sõidurada kesklinna suunal ja üks sõidurada linnast väljuval suunal. Õhtustel tipptundidel ning kella 15–7 hommikul on kasutusel kaks sõidurada kesklinnast väljuval suunal ja üks sõidurada kesklinna suunal. Seega muutub keskmise sõiduraja suund kell 7 hommikul ja kell 15 päeval.