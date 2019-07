Videoeksperiment: millised turvavööd on bussides ja kas need mahuvad reisijale ka ümber?

Postimehele laekus pärast möödunud nädala bussiõnnetust mitmeid vihjeid, et suuremat kasvu inimestele ei mahugi paljud busside turvavööd ümber. Samuti on tekitanud küsimusi, kas madal, vaid piha ümber käiv kahepunkti turvavöö üldse suudab õnnetuse korral peavigastusi ära hoida.

Postimees käis videoeksperimendi raames sõitmas Atko, GoBusi, LuxExpressi, MK Autobussi ja Taisto bussidega. Kuigi turvavööd olid kõikides bussides olemas, olid kõikides küll seadusega igati lubatud, kuid sellegipoolest turvalisuse vaatepunktist vähem tõhusamad kahepunkti turvavööd. Ajakirjanik proovis kõikides bussides, kas turvavöö laseb õnnetuse korral peal vastu eesistet lennata ning on ilmne, et selline turvavöö peavigastuste eest täielikult kaitsta ei suuda.

Nii Go Busi kui MK Autobussi esindajate sõnul kõigis bussides turvavööd selliselt, nagu tootja on need ette näinud, kuid mõnedes nende bussides on kasutusel ka kolmepunktilised turvavööd täies ulatuses.