Tursapüügile tõmmati aasta lõpuni pidurit

Pidades silmas, et liikmesriikide võetud meetmed ei taga ühtset lähenemisviisi kõigis Läänemere idaosa tursapopulatsiooni esinemispiirkondades ning et mitte kõik liikmesriigid ei kavatse võtta siseriiklikke meetmeid, on komisjon otsustanud, et täiendavate erakorraliste meetmete võtmine on põhjendatud.