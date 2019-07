Saaremaal avastati ohtlik võõrliik verev lemmalts

Sõrve poolsaarelt Lõu külast tulnud teade on keskkonnaameti Lääne regiooni looduskaitse juhtivspetsialisti Kadri Hänni sõnul tõepoolest esimene teade Saare- ja Muhumaalt. «Arvestades kuivõrd kiiresti see liik levib, ei ole see kindlasti ainus leiukoht Saare maakonnas,» ütles Hänni.