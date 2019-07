Linn plaanib Mustakivi tee pikendamist Lasnamäelt Piritale

«Mustakivi tee pikendamise näol on tegemist äärmiselt olulise projektiga. Tee pikendamine Narva maanteelt Kose teele aitab muuta kvartalisiseste teede liikluskoormust väiksemaks. Tõuseb liiklusohutus piirkonnas, mis tähendab, et majade vahel kihutatakse vähem ja lastel on õues turvalisem liikuda,» ütes Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Tema sõnul on linnaosavalitsus teadlik, et osa inimesi on projekti vastu. «Jah, kahjuks tuleb projekti käigus mõned puud maha võtta, kuid seda tehakse äärmisel vajadusel. Kui olla projekti suhtes kriitiline, siis tuleks ka meenutada, miks selline tee-ehitus on vajalik. Läheduses on Kurereha uusarendus, kuhu asub elama ligikaudu 1000 inimest. Kasvab nii inimeste kui ka autoomanike arv. See aga muudab liiklemise veel ajakulukamaks. Seetõttu on vaja investeerida uutesse trassidesse ja ühistranspordiliinidesse,» lisas Liinat.