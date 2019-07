Paet: Helme suhtumine sõnavabadusse pole vabale ühiskonnale kohane

«Ei ole aktsepteeritav, et Ratase valitsuse liige ründab sõnavabadust. Nimelt leiab minister Martin Helme, et on skandaalne, kui üks riigiametnik esitab nõudlikus, lausa ähvardavas toonis ülemuse positsioonilt küsimusi ministritele. «Kes sa selline enda arvates oled? Sellise riigivalitsemise lõpetamiseks me valitsuses olemegi.»

Ratase valitsuse liikme Helme suhtumine sõnavabadusse ja riigiametnike väljendusvabadusse ei ole vabale ühiskonnale kohane. Ka riigiametnikud on Eesti kodanikud, kel on õigus ja isegi kohustus väljendada seisukohta, kui nähakse, et midagi on väga viltu minemas. Ja seda sõltumata sellest, kes on parasjagu valitsuses.