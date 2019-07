Trump saatis suursaadikuks Leedusse eesti keelt oskava diplomaadi

Trump nimetas staažika diplomaadi Robert S. Gilchristi suursaadikuks Leedusse esmaspäeval. Valge Maja ametlikus teates on mainitud , et Gilchrist oskab võõrkeeltena hispaania, prantsuse, eesti ja rumeenia keelt.

Robert Gilchrist juhtis 2012. aasta juulist septembrini Ameerika Ühendriikide saatkonda Tallinnas, kui senine suursaadik Michael C. Polt oli Eestist lahkunud ja uus suursaadik Jeffrey D. Levine polnud veel Eestisse jõudnud.

Robert Gilchrist on avalikult tunnistanud, et on homoseksuaal. 2011. aastal esines ta Tallinnas homoparaadil Baltic Pride kõnega, milles ta seda tunnistas.