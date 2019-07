Läänemere riigid tahavad tuurapopulatsiooni taastada

Läänemere-äärsed riigid on võtnud eesmärgiks taastada tuurapopulatsioon.

Teadlased loodavad, et vastkoorunud kalad tunnistavad just Narva jõge oma kodupaigana ning tulevad pärast Läänemeres seiklemist kodujõkke kudema.

«Praegu me räägime mõnekümnest tuhandest asustatud isendist, aga kui tuur siin ise kudemas käima hakkab, siis ju tuleb neid miljoneid ja nii ta hoo sisse saab. Siis ei ole meil enam vaja asustamisega siin tegeleda. Siis on vaja vaadata, et tuur ennast hästi tunneks,» selgitas kalateadlane Meelis Tambets.