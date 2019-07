Postimees analüüsis joobes juhtimisega seotud PPA andmeid, mis ulatuvad tagasi 2012. aastasse. Neist selgub, et keskmiselt on ühes kuus puhuma pandud 64 000 juhti. Selle näitajaga on Eesti ka Euroopa riikide võrdluses esirinnas.

«Aga, jah, ma olin just päris tugevalt joonud,» tunnistab ta. «Enne seda olime just Paides peol käinud ja mul oli autos ka veel liitrine rumm kaasas. Algul oli mul kaine rool, aga siis aeti mind närvi, et kuidas te üldse sõita ei oska. See otsus tuli hetke ajel.»