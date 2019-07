Jahimehed küttisid Eestis poole aastaga 382 metssiga

Juunis kütiti Eestis 147 metssiga, selgub keskkonnaameti statistikast. Endiselt on küttimisaktiivsus kõrgeim Hiiumaal, kus lasti sel hooajal 111 metssiga. Saaremaal aga on tänavu kütitud 55 isendit. Ülejäänud Eesti maakondades on küttimise arv pigem tagasihoidlik, kõikudes paarist isendist kuni kahekümne isendini.