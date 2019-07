Kella viie paiku helistasid kaasliiklejad politseisse, et Tartus on liikvel võimalik alkoholi tarbinud juht ning kell 17.49 peatas politsei Tartus Riia maanteel võimaliku joobes juhi. Politseinikud viisid juhi edasi ekspertiisi, et tuvastada, kas ta oli joobes või mitte.