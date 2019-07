Vjatšeslav Hanov ehk Slava on Tallinna vanalinnas teravaks teinud tuhandeid saage, kääre ja kõikvõimalikke muid riistu. Nüüd leiab tee tema juurde üha vähem inimesi.

Tallinnas vanalinnas Vaimu tänaval viib puittrepp sisehoovist töökotta, mida jagavad kingsepp, õmbleja ja teritaja. Töökoja lävepakust üle astuda on justkui minevikku viivasse ajakapslisse ronida.

Sajandeid inimestele vajalikud olnud tööd, mis veel 15–20 aastat tagasi pakkusid meistrile suuremat kui keskmist sissetulekut ja austusväärset klanniliikme staatust, vajuvad tasapisi unustusse. «Inimesed isegi ei tea, et selline teenus on olemas,» räägib 40 aastat oma tööd teinud teritaja, kes teenis omal ajal rohkem kui insener. «Püsiklientide generatsioon, kes käis 1980., 1990. või 2000. aastatel, on lihtsalt ära surnud,» lisab ta.