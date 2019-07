Fotod: Valaste juga on palavusega ära kuivanud

Pärast aastatepikkust pausi avati Valaste joa juures möödunud aasta lõpul vaateplatvormidega trepp, millelt oli võimalik juga imetleda, samuti mereranda välja viiv laudtee. Sel laupäeval olid nii trepp kui laudtee tihedas kasutuses ning ükski huviline ei lasknud end häirida faktist, et joa asukohas ei lange alla mere poole tilkagi vett.

Valaste joa eelmine vaateplatvorm ja trepid suleti 2010. aastal ohutuse kaalutlustel. Tänaseks on avatud koguni kaks treppi, mis on osaks ligi pooleteise kilomeetri pikkusest mere ääres ja klindimetsas kulgevast matkarajast.

Valaste juga, mis on Baltimaade kõrgeim juga, saab Vikipeedia andmetel vee Kaasikvälja kuivenduskraavist ehk Valaste ojast, mida kohalikud kutsuvad Suurkraaviks, kuna oja sängi on liigvee ärajuhtimiseks korduvalt laiendatud. Kuivenduskraav on suudmes kuni viie meetri sügavune. Paraku oli selle põhjas näha vaid üksikuid väikesi veeloike, mida oli veevoolu tekitamiseks liiga vähe.