Poolaastaga registreeris politsei 16 tapmist ja mõrva

Tegemist pole siiski kuueteistkümne inimelu nõudnud kuriteoga, kuna selle arvu sees on ka katse staadiumisse jäänud süüteod.

Võrreldes mullu esimese poolaastaga on tapmiste ja mõrvade arv tänavu ühe võrra suurem, samas 2017. aasta võrdluses on näitaja täpselt sama ning 2016. aastaga võrreldes on süütegusid nelja võrra vähem.