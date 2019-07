Palav ilm Lapimaal kannustab põhjapõtru randa minema

Paar hakkajamat põhjapõtra saabus ühte Põhja-Soome randa eelmisel teisipäeval, kui elavhõbedasammas tõusis 28 kraadini Celsiuse järgi. Vabalt peetavad põhjapõdrad jahutasid end Ounakoski rannas Rovaniemis, mis on suurim linn Lapimaal, kirjutab Soome rahvusringhäälingu (YLE) uudisteportaal .

Paljud tegid loomadest pilte ja see ei paistnud neid segavat karva võrtki. Lapsed mängisid nende lähedal ega seganud neid samuti, ütles Johanna Koivisto, kes tegi rannas puhkavast paarist pildi.

Koivisto ütles, et teda ei üllatanud põhjapõtrade nägemine Ounakoskis, sest ta on näinud neid ka eelmisel suvel. Teisi sõnu, see oli järjekordne tavaline päev Rovaniemi rannas.