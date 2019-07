Lääneranna volikogu hakkab arutama Lihula samba paigaldamist

«Volikogu liikmed leidsid, et tahavad mõelda ja aru pidada, mitte kiirustada,» ütles Pikkmets.

Esialgu ei ole volikogu liikmed sammast isegi mitte näinud. Pikkmetsa sõnul võiks Saksa väes võidelnud eesti meestele teoreetiliselt ju mälestuskivi olla, aga see peab olema elanike soov.

Samba originaal asub Lagedil vabadusvõitluse muuseumis. MTÜ Eesti Leegioni Sõprade Klubi juhatuse liikmed Hardi Rajas, Ain Kask ja Marti Michelson on Lääneranna valda saadetud kirjas kinnitanud, et selle koopia erineb algsest – natsisümboolika olevat eemaldatud.

Samba vastu on ka Lääneranna valla opositsioonijuht, kunagine Euroopa inimõiguste kohtunik Rait Maruste. «Algne mälestusmärk oli faktivigane,» ütles Maruste. «1940. aastal, mis on sambale märgitud, ei sõdinud ükski eesti sõjamees Wehrmachti mundris automaatrelvaga kommunismi vastu. Sama problemaatiline on ka sambale märgitud aasta 1945. Sõda Eestis lõppes 1944. aastal,» ütles Maruste.