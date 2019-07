Jõgevamaal hukkus teelt välja sõitnud mootorrattur

Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Argo Turba sõnul on hetkel veel vara öelda, mis asjaoludel mees teelt välja sõitis ning milline oli mootorratta kiirus. «Seni oleme tuvastanud, et mootorrattur omas vastava kategooria juhtimisõigust. Samuti teame, et juht kandis peas kaitsekiivrit, paraku ei teinud seda kaasreisija, 51-aastane mees,» ütles Turba.