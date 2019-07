Populistid ei kaota valimisi, vähemalt ei taha nad seda tunnistada

Politoloogi sõnul on USAs põhjust muretseda kui president Donald Trump tuleval aastal presidendivalimistel napilt kaotab. Otsemaid hakkab ta siis ilmselt väitma, et kaotus tuli tänu valimisvõltsingutele, sest tegelikult sai tema kindlasti oluliselt enam hääli. Populistike poliitikute jaoks, kes on võimule saanud, on see tavapärane taktika – tekitada segadust, oma toetajaid üles kütta ja püüda iga hinna eest võimule jääda, sest – nagu Müller rõhutab – populistid enda arvates kunagi ei kaota.