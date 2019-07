Selle suve soojarekord on purustatud! Maksimumtemperatuur oli 33 kraadi

Ometi, näiteks Keila kohta annab riigi ilmateenistuse veebileht, et seal mõõdeti täna õhutemperatuuriks 34,5 kraadi. Valvesünoptiku sõnul on see tõsi, aga siin peab arvestama sellega, et seda mõõtis hüdromeetriajaam. Õhutemperatuuride ametlik arvestus käib siiski standardilmajaamade abil, kus temperetuur mõõdetakse kahe meetri kõrguselt ja on tehtud enam-vähem lagedal pinnal.