Nädalavahetusel toimuv Ironman Tallinn toob kaasa liikluspiirangud

«Esimene reaalne spordisündmus on juba neljapäeva õhtul, kui toimub Seve Ehituse heategevusjooks vanalinna tänavatel. Reedel on kavas Pom’bel Ironkids lastejooksud Vabaduse väljakul ja Harju tänaval,» ütles triatloni peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

«Laupäeval on Ironman Tallinna start. Oleme võistlust korraldades arvestanud eelmise aasta tagasisidega ja püüdnud kitsaskohti vältida. Fookuses on nii raja turvalisus võistlejate jaoks kui ka see, et linnakodanike igapäevatoimetusi minimaalselt häirida,» lausus Juhanson.