Põldudel pildistajad valmistavad põllumeestele endiselt peavalu

«Ma eriti hulluks asja ei nimetaks. Kuigi kui teinekord vaatad, et inimesed su hernepõldu trambivad ja kotte täidavad - neid juhtumeid on tegelikult suhteliselt palju olnud -, siis tekib filosoofiline küsimus: mis siis, kui hernepõllu asemel oleks kasvuhooned ja sama põhimõttega mina läheksin naabrimehe kasvuhoonesse ja ütleksin, et aga sul on neid kurke küll, ma võin ju võtta,» rääkis Ollimäe talu peremees Jaanus Kalev ja lisas, et see on selline kahe otsaga asi ning pigem moraalse kahju tekitamine.