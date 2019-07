Advokaat: Kaliningradis kinni peetud kalalaeva eestlasest kapten pääseb Eestisse

«Kapten kavatseb Venemaalt esimesel võimalusel lahkuda. Tal on raha otsa saanud ning tema tervis on Kaliningradis viibides märgatavalt halvenenud, viimast kinnitab ka arstide hinnang. Loomulikult on minu klient valmis tulema Venemaale tagasi, et kohtuistungil osaleda,» lausus advokaat.

Vene võimud menetlevad juhtumit kriminaalasja raames, kus eeldatakse, et kapten kuritarvitas oma ametiseisundit ja sõitis teadlikult Vene majandusvetesse. Samuti on algatatud juhtumi uurimiseks haldusmenetlus.

Koduarestis kapten: kui saan ametliku kinnituse, et võin lahkuda, siis ma siia kauaks passima ei jää

Kaliningradi hotellis koduarestis olev kapten Rezo Kimmel ütles teisipäeva pärastlõunal Postimehele, et ta ei oska öelda, millal ta saab Venemaalt Eestisse sõita, kuna temani ei ole ühtegi otsust või paberit jõudnud.

Advokaat on Interfaxile rääkinud, et riigist lahkumise tõkend on tühistatud ja te võite lahkuda.

Jah, ma olen ka seda kuulnud, kõik järjest helistavad mulle. Nad on midagi ära muutnud küll, aga see info ei ole praegu küll täielik. Ma ei ole veel isegi uurijate juures käinud, loodan, et täna-homme saan nende juurde ja siis alles hakkame kokku leppima, et kuidas see asi toimuda saab. Täielikust vabastamisest on asi veel ikkagi kaugel.

Kas te oma advokaadiga olete viimasel ajal rääkinud?

Olen ikka, ta praegu vist ongi seal või läheb kohe sinna (kohtusse – toim.). Nad lihtsalt muutsid tõkendi ära ja on valmis edasi rääkima, aga vabastatud mind veel ei ole.

Lähipäevil saate ikka loodetavasti tulema?

Ärme siin ennustamisega tegele. Siin võib kõike juhtuda. Täna kohe kindlasti ei juhtu veel midagi ja ma kahtlen, kas hommegi, aga loodame. Enne kui nad tulevad paberiga ja mu välja kutsuvad, enne ei toimu siin midagi. Ja siis tuleb tingimused veel kokku leppida. Esialgu jään vastuse võlgu.

Kui teile antakse luba Venemaalt lahkuda, kas teil on võimalik kohe pilet osta ja Eestisse tagasi tulla?

Mulle broneeritakse jah, sellest me oleme rääkinud. Kui ikka öeldakse, et võid minna ja tõkendid on kõik maha võetud piirilt, siis võtame pileti ja lähme ka.

Tulete lennukiga?

Seda ma ei oska ka öelda. Arvata võib, ega ma siia suurt passima ei jää. Aga ma ei tahaks väga palju rääkida, katsume siit enne ära saada. Ma esialgu ei tahaks spekuleerida mingite asjadega. Võib-olla on jälle mingi trikk, et näe, me laseme su ära, aga vaata, siin on kohtuasi ja siin on need asjad tegemata ja panevad jälle kinni, siis on pettumus endal ja teistel suur. Homme vaatame, mis edasi saab. Aga midagi toimub, see on selge, muidu ei oleks advokaat sellist infot uudisteagentuurile andnud.