Lõputu mürgel ajas politseil kopsu üle maksa: korrakaitsjad taotlevad kõrtsis alkoholimüügi piiramist

Politseijaoskonna juht märkis, et kui linnavalitsus on väljastanud Aiale avaliku ürituse load üldjuhul kuni kella 3ni öösel, siis pole meelelahutuskoha omanikfirma Vanalinna Lounge OÜ sellest kinni pidanud ja lärm on kostnud varaste hommikutundideni, kella 6-7ni.