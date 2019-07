Pirita linnaosavalitsus saatis hiljuti laiali pressiteate, kus on öeldud, et kõigil huvilistel on võimalik Mustakivi tee pikendamise projekteerimistingimuste eelnõuga tutvuda ning selle kohta arvamust avaldada. Kohalikel elanikel ajas harja punaseks avaliku väljapaneku aeg – 24. juulist 7. augustini. «Jälle tahetakse oluline küsimus vaikselt ära otsustada keset suve kõige palavamal ajal, kui inimesed on puhkusel,» on mitu Pirita elanikku Postimehele kurtnud.