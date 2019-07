Reisija kurdab: bussijuht andis gaasipedaalile valu, endal kõrvaklapid peas ega teinud mu märkustest väljagi

Tallinlane Erlend (toimetusele isik teada) sõitis 23. juulil õhtul kella seitsme paiku bussiga Mustamäele, kui Nõmme mäel bussi kiirus tõusis. Talle tundus, et see oli ikka lubatust kiirem. Bussis oli umbes nelikümmend inimest, kes kõik hoidsid kõvasti kinni, et mitte ümber kukkuda, selgitas Erlend. Peatuses läks ta bussijuhi juurde, kes kuulas kõrvaklappidest muusikat ja mitmel korral ei reageerinud Erlendile. Lõpuks, kui juht reageeris, siis ta ütles Erlendile, et ületas kiirust pea 10 kilomeetrit tunnis kiiremalt kui lubatud.