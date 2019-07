Amman: Kushner arutas Jordaania kuningaga Lähis-Ida rahukava

Kushner ja Abdullah arutasid «jõupingutusi Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamiseks», teatas kuningapalee avalduses, lisades, et Valge Maja nõunik «külastab Jordaaniat ringreisi käigus, mis hõlmab mitut piirkonna riiki».

Abdullah ütles ka, et igasugune rahukava peab rajanema rahvusvahelise toetusega kahe riigi lahendusel ja olema kooskõlas 2002. aasta Araabia rahualgatusega.

See algatus kutsus Iisraeli lahkuma kõigilt 1967. aasta Kuuepäevases sõjas vallutatud aladelt vastutasuks suhete normaliseerimisele Araabiamaadega.

Kuid see ei lahenda võtmeküsimusi, nagu iseseisev Palestiina riik, Iisraeli okupatsioon ja palestiinlaste õigus naasta kodudesse, kust nad pärast Iisraeli loomist 1948. aastal põgenesid või välja aeti.

Trump on tunnustanud vaidlusalust Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ning Kushneri sõnul ei maini rahuplaan Palestiina riiki.

Kushner on lubanud, et Valge Maja avaldab ülejäänud rahukava sobival ajal. Ilmselt tehakse seda pärast septembrisse kavandatud Iisraeli ennetähtaegseid parlamendivalimisi.

Jordaania on üks kahest Araabia riigist, kellel on Iisraeliga diplomaatilised suhted.

Kõrberiigis, kus on vähe ressursse ja mis sõltub suuresti välismaisest toest, sealhulgas miljard dollarit aastas Washingtonilt, elab 9,5 miljonit inimest, kellest enam kui pool on palestiina päritolu. Üle kahe miljoni Jordaanias elava palestiinlase on ÜRO registreeritud põgenikud.