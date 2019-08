Hiina sõjavägi väljastas video, kus sõdurid harjutavad meeleavaldajate tulistamist

Video ja kõne on koos mõeldud hoiatusena Hongkongi meeleavaldajatele, et Hiina kannatus proteste taluda on lõppemas ning valmidus kasutama jõudu meeleavalduste laialisaatmiseks on kasvamas, kirjutab Washington Posti ajakirjanik Anna Fifield.

«Me toetame täielikult tegevust Hongkongi õigusriigi säilitamise osas, inimeste poolt, kes armastavad rahvust ja linna, ja me oleme valmis kaitsma Hongkongi rahvuslikku suveräänsust, julgeolekut, stabiilsust ja rikkust», ütles Hongkongis baseeruva Hiina Rahva Vabastusarmee (PLA) garnisoni kindralmajor Chen Daoxiang.

Ta pidas meeleavaldusi, mis on kestnud juba kaheksa järjestikust nädalat, «täiesti talumatuteks». Meeleavaldused algasid väljasaatmisseaduse tõttu, kuid aja jooksul on hakatud nõudma ka demokraatiat.

Chen pidas oma kõne täna varahommikul, PLA 92. aastapäeva tähistamise järgsel vastuvõtul. Carrie Lam, Hongkongi juht, võttis samuti üritusest osa.

«Need intsidendid on tõsiselt ohtu seadnud Hongkongi kodanike elu ja turvalisuse ning rikkunud «üks riik, kaks süsteemi» fundamentaalset alust», ütles Chen, viidates põhimõttele, mis on taganud Hongkongi inimeste suuremad vabadused võrreldes Mandri-Hiinaga.

Samal ajal on Hongkongi garnison avaldanud ka provokatiivse video on Weibo lehel, kus on näha sõdurid hüüdmas kantoni keeles valjuhääldisse: «Sinu enda süül» (At your own peril). Kantoni keel on Hongkongis kõneldav dialekt.

Sõdurid, riietatud lahingvarustusse ning hoiavad käes kilpe, on näha edasi marssimas ning tegemas hoiatuslaske, et tänavatel olevaid inimmasse laiali ajada. Mõnedel sõduritel oli näha käes punaseid plakateid, millel oli kirjas «Lõpeta edasiliikumine, või me kasutame jõudu», nii inglise kui hiina keeles.

Video all olevas kirjelduses on öeldud: «PLA Hongkongi garnison on Hiina rahvusliku suveräänsuse oluliseks kehastuseks, oluline jõud kaitsmaks «üks riik, kaks süsteemi», ja on Hongkongi rikkuse ja stabiilsuse tagamise nurgakiviks. Mida me oleme teinud, on sõjaks valmistumine, vaenlase tapmise oskuse harjutamine, oma relvade valmis hoidmine ning alati rünnakuks valmis olemine».

Taiwani välisminister, Jaushieh Joseph Wu, kirjutas Twitteris, et «Peking tähistab sõjaväe aastapäeva kõige tsiviliseerimatumal moel».

«#Hongkongi inimestele on kingitud video nurjatute hoiatustega! PLA peaks kaitsma inimesi, mitte panema neid alluma. Autoritaarsel Hiinal on aeg tagasi tõmmata!», kirjutas Wu oma sõnuvõtus. Hiina valitsus peab Taiwani osaks Hiinast ning ei tunnista selle valitsust legitiimsena.

PLA video näitas samuti tanke harjutamas manöövreid tänavatel, mis meenutasid tänavaid Hongkongis.

Kui Hiina välisministeeriumi pressiesindajalt Hua Chunyingilt küsiti, kuidas maailm peaks videot mõistma, ütles ta, et «küsige sõjaväe käest». Ta lisas, et «me usume, PLA garnison Hongkongis jääb Hongkongi stabiilsuse ja rikkuse ankruks».

Hiina valmistub ohtudeks ka mujal

Eraldiseisvalt on umbes 190,000 politseinkku osalenud suvistel harjutustel Guangdongis, Hiina lõunapoolses provintsis Hongkongi lähedal. Harjutused on koostatud eesmärgiga olla valmis rahvuslikeks tähistusteks, mis on toimumas oktoobris. Harjutuste käigus kasutatakse nii soomustatud masinaid kui helikoptereid.

Kui harjutused ise ei ole haruldased, siis asukoht on. Analüütikute sõnul on toimuvad tähistused peamiselt Pekingi ümber ning samuti viitab ka harjutuste sisu sellele.