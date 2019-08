Õpetajaameti populaarsus kasvas aastaga neljandiku võrra

Sihtasutuse Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse peaspetsialist Silvia Uus on veendunud, et õpetajaameti maine Eestis on sammhaaval lahti laskmas vanadest stereotüüpidest ning järjest enam teadvustatakse õpetajate olulist rolli noorte inspireerija ja ühiskonna kujundajana.

«Üha rohkem mõistetakse, et tänapäeva õpetajaamet on mitmekülgne ja võimalusterohke ning õpetaja on positiivne suunanäitaja ja inspireerija, kellel on oluline mõju isiksuste kujunemisel,» ütles Uus. «Huvi kasv õpetajaameti vastu on ka märk sellest, et meie koolides on särasilmsed õpetajad, kes oma käitumise ja hoiakutega annavad head eeskuju ja tõstavad seeläbi ka õpetajaameti konkurentsivõimet,» märkis Silvia Uus.