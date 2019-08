Võistkonnad panevad end proovile Erna matkal

«Juubelimatk saab alguse sel korral Voose rahvamajast, kus esimesed meeskonnad stardivad kõige raskmale rajale juba reede õhtul. Enamus meeskondi asuvad teele laupäeva varahommikul. Matkajaid ootab teel Kautlasse hulk tegevuspunkte, kus lahendatakse nutikust, kiirust ja meeskonnatööd nõudvaid ülesandeid. Läbitava distantsi pikkus võib kujuneda isegi kuni 90 kilomeetri pikkuseks,» ütles Erna matka peakorraldaja Mihkel Tammaru.

Matkast võtab sel korral osa 26 meeskonda, igas meeskonnas on neli kuni kuus võistlejat. Suur osa matkajatest on juba kogenud Ernal käijad, sealhulgas näiteks ka meeskond, kes tuleb rajale juba 19. korda.

«Erna matk kannab küll Eesti raskeima matka tiitlit, kuid juba mõned aastad pakume skautliku matkaraja näol võimalust ka kergemateks väljakutseteks, see võimaldab ka pere noorimatel kaasa tulla ning seiklustest osa saada. Nii ongi sel aastal rajal näiteks meeskond, kus noorim liige on vaid mõne kuu vanune. Meeskonnas olevad täiskasvanud on juba kogenud ernatajad, kes ei jäta võistlust vahele ka pisikese beebiga,» ütles matka infojuht Karin Meikas.

Eesti Skautide Ühing on enam kui tuhande liikmega noorteorganisatsioon, mis kuulub Skautide Maailmaorganisatsiooni, mille liikmeskonnas on kokku üle 50 miljoni skaudi üle kogu maailma. Erna matka läbiviijateks, keda on kokku üle 50, on vabatahtlikud skaudijuhid, vanemskaudid ja skaudisõbrad üle kogu Eesti.

Eesti Skautide Ühingu juhatuse esimees Siim Maripuu ütles, et Eesti Skautide Ühing tunneb uhkust nii pikaajalise ürituse korraldamise üle. «See annab võimaluse meie enda liikmetel panustada vabatahtlikuna millegi suure elluviimisesse ning panna proovile oma oskused näiteks kõrgseiklusrajal julgestamisega või teiste vahvate tegevuste läbiviimisel. Kogemused on näidanud, et kes ükskord juba Ernal käinud, see seal ka käima jääb, seda kas siis võistleja või korraldajana või miks mitte ka vaheldumisi.»