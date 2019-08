Eesti kaardivägi, kes marsib omapead ehk mis kasu on meil e-residentidest?

Pikki aastaid on autoriteetsed hääled kõrgetelt kohtadelt sisendanud, et e-residentsus on vägev uuendus, mis viib meid maailma suurte riikide hulka. Aega on kulunud, aga suurt tulemust ei kusagil. Paistab nagu järjekordne suuresõnaline enesepettus...