Paavo Kangur: kinnisvaralaen ei luba perel laiali minna

Eestis sõlmiti eelmisel aastal 6573 abielu ja lahutati 3199. Need on tavapärased arvud, mis lubavad väita, et pooled abielud jooksevad karile. Faktide taga olevad lood ja käitumismustrid on erinevad. Noist jutustavad nii ilukirjandus kui ka filmid.