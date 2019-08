Madison oma juutide hävitamisega seostuvast sõnavalikust: see oli täiesti teadlik ja meelega

«Uus Euroopa ja uus Saksamaa – ühel päeval lükkab eritrealane väikseid poisse emadega rongi ette, teisel päeval raiub süürlane mõõgaga kasahhi. Oleme sallivad ja avatud, eks. Die endgültige Lösung ist erforderlich,» kirjutas eurosaadik Madison täna öösel oma sotsiaalmeediapostituses, viitega hiljuti Postimehes avaldatud uudistele «Stuttgardis nottis süürlane tänaval mõõgaga maha kasahhi» ja «Saksamaal suri rongi alla tõugatud kaheksa-aastane poiss».

Poliitiku teksti osa, mis köitis teravamate silmade pilke, oli saksakeelne Die endgültige Lösung ist erforderlich (eesti keeles «lõplik lahendus on nõutav»).

Madison vastas Postimehele, et teadis, mida kirjutab. «See oli täiesti teadlikult ja meelega, väga tahtlikult pandud saksakeelne lause just nimelt selleks, et näiteks seltskond «Jah vabadusele, ei valedele» saaks sellest suure närvišoki ja ajurabanduse ja paanikahood, sest nemad teavad üldse kõige vähem terminite tähendustest,» rääkis ta.

Semiootik Mihhail Lotman (Isamaa) möönas, et Madisoni kasutatav erineb natside terminist die Endlösung (eesti keeles «lõpplahendus»), mis viitab juutide hävitamisele Teise maailmasõjas (1939-1945) natside kontrolli all olevatel aladel. «Aga Jaak Madisoni sugused inimesed kasutavad teadlikult ja meelega selliseid ähmaseid viiteid, et ei oleks võimalik otseselt seostada. Ja kriitikutele on mul ka soovitus. Tehke midagi paremat, kui hoida Madisoni tagumikualust luubi all. See oleks minu semiootiline analüüs.»

Facebooki grupis «Jah vabadusele, ei valedele» kirjutatakse, et Madison viitab oma lausega tuntud saksakeelsele natsiterminile Endlösung, mis on seotud juutide hävitamisega Teises maailmasõjas, ja kutsub seega üles genotsiidile.

«Saksakeelne sõnapaar, mida eurosaadik kasutab, «die endgültige Lösung», oli Natsi-Saksamaa eesmärk lahendada «juudiküsimus» täieliku genotsiidiga. Lühemalt Endlösung'iks nimetatud eesmärgi täitmiseks mõrvati enam kui kuus miljonit juuti. Tänapäeval tunneme seda veretööd holokausti nime all,» seisab postituses.

««Wunderkind» Madison niisiis mitte ainult ei kiida genotsiidi heaks, vaid kutsub üles seda kordama,» lisatakse kirjutises. «Isamaa erakond ja paljud arvamusliidrid eesotsas Mihhail Lotmaniga (Isamaa) on avalikkusele järjekindlalt kinnitanud, et nende koalitsioonipartnerid pole natsid. [Keskerakonda juhtiv peaminister] Jüri Ratas räägib nende retoorika muutumisest.»

Madisoni arvates on just tema kriitikud «kahepalgelised ja silmakirjalikud tegelased üldse». «Nad üritavad rääkida vabadusest ja vastutusest, aga seda nad ei taha tähele panna, et uus normaalsus Euroopas on see, et Lähis-Ida taustaga inimesed tapavad mõõkadega tänavatel süütuid inimesi, väikeseid poisse lükatakse rongide ette. Sellest nad loomulikult ei räägi,» torkis Madison.

Ning Madison lisas kohe: «Aga sellest räägitakse küll, mida üks sõna võib tähendada ja kuidas sellest aru saab. Kui see on nende jaoks suurim probleem täna Euroopas ja Saksamaal, siis see näitab nende piiratud mõtlemist kui rumalust.»

Pärast Natsi-Saksamaa juhi Adolf Hitleri 1941. aastal langetatud põhimõtteliselt otsust likvideerida juudid kui rahvus Euroopas töötati järgmisel aastal Wannsees peetud natsiladviku salakonverentsil välja plaan «Endlösung der Judenfrage» (eesti keeles «Juudiküsimuse lõpplahendus»), ajalukku on see läinud lühendatud kujul Endlösung’ina.

Selle kohaselt kerkisid seniste juudigetode ja tavaliste koonduslaagrite kõrvale niinimetatud surmalaagrid kümnete tuhandete inimeste tööstuslikuks tapmiseks mõeldud laagrikompleksid.

Kokku hukkus Teise maailmasõja kestel Euroopas juuti vastu toime pandud genotsiidi ehk holokausti käigus hinnanguliselt kuus miljonit juuti.

Postimees kirjutas juba kevadel, et EKRE-l on läbimõeldud plaan, kuidas püsida meedias edukalt pildil – olgu heas või halvas valguses. Üks punkte sellest on, et sõnumid peavad olema jõulised, selged, lühikesed ja arusaadavad.