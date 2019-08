Kütuselekkega ATKO bussi roolist tabati 17-tunnise töögraafikuga juht

Kontrolli käigus selgus veel, et juht ei kasutanud sõidumeerikut, kuigi tal oli selleks kohustus. Ühtlasi sai buss sõidukeelu, kuna sel tuvastati kütuseleke, mis oleks võinud põhjustada tulekahju. Kuna juhtumi kohta on algatatud menetlus, ei saanud politsei täpsemaid asjaolusid kommenteerida.

«Tahaks, et see oleks harukordne,» ütles transpordi ametiühingu esimees Üllar Kallas, kuuldes ATKO bussijuhi pea 17-tunnisest tööpäevast. Ta märkis, et tööjõupuudusega kimpus olevatel firmadel tekib ahvatlus määrata bussijuhte pikki vahetusi tegema. Kallas toonitas, et ei kõlba kuhugi, kui 17 tundi jutti töötatakse nii vastutusrikkas ametis nagu seda on bussijuht.

Bussijuhi maksimaalne tööpäeva kestus on 13 tundi, millest sõiduaeg tohib olla maksimaalselt 9 tundi, erandjuhtudel 10 tundi. Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ennetuse ja õiguse alal Meeli Miidla-Vanatalu selgitas, et mõnel nädalal võib bussijuhil olla näiteks viis 12-tunnist tööpäeva või neli 13-tunnist tööpäeva ning siis üks 8-tunnine. Sellisel juhul peavad teistel nädalatel olema lühemad tööpäevad.

ATKO bussijuht Tauno (nimi muudetud) rääkis, et graafikute koostaja proovib vaadata, et töö- ja puhkeaeg paigas oleks. Ta ütles, et erandkorras tuleb ikka ette 16-tunniseid tööpäevi, aga need on koos puhkepausidega.

Transpordi ametiühingu esimees Üllar Kallas lisas, et bussijuhid on ametiühingule kaevanud, kuidas firmad ei hoia kinni ka vahetusevahelisest ajast. Sõltuvalt tööpäeva pikkusest peab kahe vahetuse vahele jääma teatud arv tunde. Kallase sõnul on neile laekunud kaebusi, et juht on lõpetanud töö kell üks öösel ning järgmisel päeval pidanud juba kell viis hommikul bussirooli istuma. «Kui vahetus lõpeb, siis ei ole ju voodi bussijuhil kohe kõrval. Kui ta lõpuks koju jõuab, käib kohe äratus ja ta peab uuesti tööle minema. Loomulikult ei jõua ta niimoodi välja magada,» selgitas Kallas.

Alla 50 kilomeetristel liinidel on kohustuslik puhkeaeg kahe vahetuse vahel 9 tundi. Pikematel liinidel peab bussijuht ööpäeva jooksul puhkama kokku 11 tundi, mille hulka võivad kuuluda tööpäeva vältel tehtud puhkepausid. Vahetuste vahele peab aga jääma vähemalt 9 tundi.

ATKOst täna nende juhi ligi 17-tunnise tööpäeva kohta kommentaari saada ei õnnestunud.

Postimees kirjutas eile, et Põhja-Eesti ühistranspordikeskus kavatseb lepingud ATKOga lõpetada, sest nüüdseks on tuvastatud piisaval hulgal rikkumisi.