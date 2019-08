Suveürituste arstiabis lüüakse kord majja

Probleemid suveüritustel, kus esmaabipunktis on vaid meditsiinialase väljaõppeta abilised, on pannud terviseameti otsima lahendust, et seni reguleerimata valdkonnas korra majja saaks. Kuigi pädeva esmaabipunkti organiseerimine on iga ürituse korraldaja vastutusel, on ürituse turvalisuse tagamisel suur roll ka kohalikel omavalitsustel, kes avalike ürituste korraldamiseks lube annavad ja korraldajatega tingimusi kooskõlastavad.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialisti Kalev Pahla sõnul suuremate ürituste meditsiinilise julgestamisega üldjuhul probleeme pole, muresid on pigem väiksemate üritustega, kus korraldajad ei oska alati riskidega piisaval määral arvestada. «Sellest on vähe, kui korraldaja kirjutab omavalitsusele taotlusse, et tagab üritusel meditsiinilise julgestuse. Tuleb selgeks teha, kuidas ta seda teeb ja kellega on tal leping sõlmitud. Meie range soovitus on, et üritustel oleksid kohal kutsega tervishoiutöötajad.»