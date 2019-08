«Keha ütleb, et «Istu maha ja naudi hoopis õlut!», ent ikkagi rühid edasi.»

Mis on Ironmani raskeim osa?

Raskeim osa, hmm, usun, et paljud nõustuvad minuga, kui ütlen, et maraton. Ujumine on küll raske, aga see ei pane sind eriti proovile. Rattaga sõidad umbes viis tundi, aga siin pead väntama nii, et sa ei kuluta ära kogu jõudu, mille jätad hoopis jooksmisele. Vaat seal pead andma endast maksimumi!

Ilmselt on enamik triatleete kogenud, et mingil hetkel jooksmise ajal hakkad endas kahtlema. Tüüpiline, vähemasti minu puhul, on endale küsimuste esitamine. «Kas ma suudan ikka? Võib-olla jätan pooleli, olen niigi tubli olnud?» Ja nii edasi.

Kas teil on eraldi treeningkava Ironmaniks või Tema Majesteedi relvajõududes peabki olema niivõrd heas vormis, et nii muuseas läbite triatloni, mis isegi teist noorematele on tegelikult üks paras väljakutse?

Et olla Briti armees, pead olema heas füüsilises vormis ja terve. See on kriitiline. Aga me ei pööra suurt tähelepanu mitte ainult füüsisele, vaid ka vaimsele tugevusele. Seega jah, mingis mõttes pakub teenimine meie sõjaväes hea pinnase ettevalmistuseks Ironmaniks ja selle läbimiseks.

Aga et treenida just Ironmaniks peab ise leidma selleks veel lisaaega. Minu päevakava on tihe, mistap on hetki, kui teen trenni tavainimese jaoks imelikel kellaaegadel. Näiteks varahommikul käin basseinis ujumas ja kusagil täitsa hilja, päeva lõpus harjutan hoopis kodus rattatrenažööril. Nii et pigistan aega juurde sealt, kust saan.

Sõjaväes toidetakse hästi ja tervislikult, eks ole?!

(Naerab – G. B.) Jah.

Olen pannud tähele, et nii mõnigi sportlane on oma menüüsse lisanud tooreste munade joomise, et saada väikest viisi lisajõudu juurde. Kehtib see ka teie puhul?

(Naerab taas – G. B.) Parim viis olla heas vormis on ikkagi tervislik toitumine, leian ma. Aga vahest kasutan ikka vadakuvalgu pulbrit. See on ka kõik.

Olete kõrge auastmega sõjaväelane. Kas võtate Ironmanil osalemist kui liidriks olemist, see tähendab näidata niimoodi head eeskuju oma alluvatele?

See, kui sõdurid vaatavad üles ja vaatavad, kes neid juhib, on sõjaväes tähtis asi, millega arvestada. Nad ootavad, et nende ülemused suudavad teha sedasama tööd, mida oodatakse neilt. Ehk nad on füüsiliselt sama vastupidavad, mida eeldame neilt. Võib-olla Ironmanil osalemine on siin veidi äärmuslik näide, aga ohvitserid, ka kõige kõrgemad, peavad minu meelest heas vormis olema.

Rääkides sõduritest, Briti omadest siis, kuidas nad Eestis hakkama saavad?

Nad võtavad oma siinolekut tõsiselt. Võtame seda täie tõsidusega, et oleme osa Eestis paiknevast NATO eelpaigutatud lahingugrupist. Nad töötavad Eesti sõdurite kõrval. Nendega koos on vaheldumisi prantslased, taanlased ja belglased. See pakub võimalust arendada peale kodus ka välismaal oskusi olla sõdur nende ressurssidega, mis on nende käsutuses. Näeme, kuidas teised käituvad mingis olukorras. Niisamuti aitab see luua isiklikul pinnal suhteid eestlaste ja teiste liitlassõduritega.

Aga meie siinolek ei ole ainult sõjaline. Õnneks saavad sõdurid vahest end ka vabamalt tunda ja nautida seda, mida pakub Eesti kultuur ja ühiskond. Teil on rikas ajalugu. Ja seepärast käivad meie poisid ka Tallinnas, et saada sellest osa. On hea, kui nad saavad seda võimalust ära kasutada.

Mis tuleb Eesti puhul teile esimesena meelde?