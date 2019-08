Politseil sai Kohtla-Järve Maxima kauplustes toimuvatest vargustest kõrini: palgake endale turvamehed

«Peame vajalikuks märkida, et Kohtla-Järve piirkonna kauplused ei paista kuidagi silma erakordse varguskatsete arvuga. Me püüame oma kauplustes tagada igakülgselt seda, et varguseid ja varguskatseid minimeerida, mistõttu on meil kõigis kauplustes selleks turvameeskonnad, kes jälgivad olukorda nii müügisaalis kui ka hilisemalt salvestusi,» ütles Sepp.

«Kuid oluline on, et ligi 70 protsenti kõigist neist teadetest on seotud kaupluses teolt kinnipeetud isikutega, kes on koos avaldusega politseile üle antud. Tõsi on see, et nii mitmedki kinnipeetud isikud peetakse varguskatsetelt kinni korduvalt, ent meie kohus on kõigil sellistel juhtudel esitada politseile kuriteoteade. Kahjuks pole meil õigust isegi juhul, kui kauplusesse siseneb turvatöötajatele tuttav isik, keda on alust kahtlustada kurjades kavatsustes, nimetatud isikut kaupluse müügisaali mitte lasta. Küll aga on sellised inimesed teravdatud tähelepanu all ning seetõttu neid ka varguskatsetelt tabatakse ning kõik varguskatselt tabatud inimesed anname üle politseile. Samuti esitame avalduse politseile, kui avastame varguse hilisema analüüsi käigus,» rääkis Sepp.