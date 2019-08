Galerii: 500 reservohvitseri kogu maailmast mälestas Eesti eest langenuid

Reservohvitseride konföderatsiooni president kolonel Christopher Argent ütles kohtumist avades, et pole paremat kohta kui Eesti, mis meenutaks NATO riikidele nende vastastikkuseid kohustusi. «Tänased ohud ei ole pelgalt kineetilised, vaid palju keerukamad ja raskemini tuvastatavad, kui me külma sõja veteranidena olime harjunud mõtlema,» sõnas Argent ja lisas, et kõik peavad meeles pidama ajaloo õppetunde ning kindlustama, et need ei korduks.