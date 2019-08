Psühhiaatriakliiniku juht: patsiendid ei ilmu kohale, abivajajad ootavad

Nädal tagasi kirjutas Postimees kahest lapsevanemast, kes jäid oma suitsiidsete teismelistega abi otsimisel hätta. Psühholoogi ja psühhiaatri juurde on järjekorrad vähemalt paar kuud ja kumbki vanem ei olnud esialgu teadlikki, et sedavõrd suure mure puhul on olemas erakorraline psühhiaatriline abi.