Andres Kull: aktsepteerime toimetuse seisukohta ja loobume PBK reklaami müügist

«Tuleb tunnistada, et selle lepingu sõlmimisega läks üsna halvasti. Teeme BMA Estonia OÜle ettepaneku sõlmida reklaamimüügi leping nii, et telekanalit PBK see ei hõlma. Loomulikult on neil õigus sellisel kujul lepingust keelduda. Mis saab edasi, sõltub juba vastaspoolest,» ütles Kull.

Ta möönis, et kui BMA Eesti OÜ ei nõustu lepingust PBK väljajätmisega, võib tehing üldse katki jääda.

Kulli sõnul tuli BMA ise Postimees Grupi juurde ettepanekuga võtta üle telekanalite PBK, NTV Estonia, REN-TV Estonia ja DOM Kino reklaamimüük Eestis.

«Üldteada fakt on, et PBK vaadatavus on langenud. Nende reklaamitulu, mida nad siit turult teenisid, on langenud alla teatud piiri, mille juures oli ilmselt targem teha kellegagi koostööd selle asemel, et ise müüa. Kuna teine Venemaa telekanalite grupp, kuhu kuulub näiteks RTR, on selgelt TV3 käes, siis on loogiline, et nad ettepanekuga just meie poole pöördusid,» lausus Kull.

Kull nentis, et kogu lepingut võib pidada tööõnnetuseks. «Loomulikult me olime teadlikud, et PBK on selline halvamaiguline kanal, kuid ei tulnud selle peale, et lepingust nii suur kära tuleb. Ka Delfi edastas kümme aastat tagasi PBK uudiseid ja me ei näinud lepingus väga suurt probleemi,» ütles Kull.

Kremli-meelsusega on silma paistnud eelkõige telekanal PBK. Kulli sõnul on raske hinnata, kas sarnaseid probleeme võib olla ka ülejäänud kolme kanaliga, mida leping hõlmab. «Kui me nii kaugele läheksime, peaksime hakkama vaatama telekanalite uudiseid läbi, hindama üksikuid uudiseid ja tegema analüüse. Kui me peaksime hakkama sellega tegelema, oleks targem sellest üldse eemale hoida,» märkis ta.

BMA Estonia OÜga sõlmitud leping tekitas Postimehe ajakirjanikes küsimusi, kuna Kremli propaganda vahendamise poolest tuntud PBK reklaamist tulu saades muutuks haavatavaks ajakirjanike teemakäsitluse Venemaa mõjutustegevusest ja propagandast.

Nädalavahetusel sai teatavaks, et Postimees Grupp AS sõlmis lepingu, millega võtab alates järgmise aasta 1. jaanuarist üle BMA Estonia OÜ telekanalite reklaamimüügi Eestis. Leping hõlmab telekanaleid PBK, NTV Estonia, REN-TV Estonia ja DOM Kino.