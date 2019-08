Korb: jõudsime fotovaidluses kokkuleppele

«Kokkulepe on see, et erakond ei pea teisele poolele mitte midagi välja maksma. Nõudmised olid erinevad, rahalised trahvid olid erinevad, aga täna on kõik liikumas selles suunas, et sõlmitakse kokkulepe erakonna ja teise poole vahel,» ütles Korb ERR-ile.