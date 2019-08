Yana Toom: mina arvan, et karikas on täis, nagu päriselt

Noh, mis ma vastan. Täisloll! Aga ilmselt see ongi maailmavaade. Kuigi ma Jaaku nii hästi ei tea, et kas ta päriselt pidas seda silmas, aga vahet ei ole. Siin on väga kummaline olukord minu jaoks. Vaatad neid, nad on sellised intelligentsed inimesed, justkui hästi kasvatatud. Räägib, argumenteerib. Aga see, mida ta räägib – lihtsalt juuksed tõusevad peas püsti. Aga samas, neid on Euroopas väga palju, see pole ju mingisugune Eesti omapära. See on üle-euroopaline trend, paraku.

Neid mölakaid seal on, Madison pole ainus, kahjuks, ja selles koosseisus on neid rohkem kui varem.

Tegelikult Euroopa Parlamendis sedasorti väljaütlemisi tuleb vist mujaltki ja on olemas ka Euroopa Parlamendis võimalus neid karistada. Kas seda on rakendatud ja milles see karistus seisneb?

Seda on rakendatud mitu korda, päris tihti. Neid mölakaid seal on, Madison pole ainus, kahjuks, ja selles koosseisus on neid rohkem kui varem. Võetakse päevarahad ära, umbes nii, et kolm nädalat sa ei saa päevaraha, kuu aega ei saa päevaraha. Sellega sai kuulsaks üks tore poolakas, kes ütles, et naised ongi rumalad ja peabki olema palgalõhe, sest naine ongi väiksem, nõrgem, rumalam, ja teda tuleb üleval pidada ja see, et ta saab väikest palka, ongi okei. No siis ta istus ise palgata kuu aega. Aga ega see teda ju ei muuda.

Euroopa Parlamendis on Eesti liikmed varem teinud päris palju ka omavahel koostööd. Kuidas te seda nüüd ette kujutate?

Ma arvan, et ka Madisoni puhul, kusjuures, kui me ei räägi asjadest, kus meil on risti vastupidised vaated, küll ta hääletab nii nagu vaja. Kui kuus Eesti saadikut hakkavad omavahel kaklema, siis me mitte midagi seal ära ei tee. Me peame koostööd tegema, pole pääsu. Mis ei tähenda seda, et kui me hääletame ühtemoodi, et me jagame üksteise mõtteid ja vaateid. Aga see on olukord, mida lihtsalt ei ole võimalik muuta.

Jaak Madison on ka üks eestkõnelejaid selles, et Lihula ausammas tuleks tagasi Lihulasse viia. Mida te sellest arvate?

See on järjekordne selline lõhestamisele suunatud projekt, aga siin ongi see probleem, et seni, kuni me räägime sellest, et need inimesed kaitsesid Eesti iseseisvust ja räägime sellest mundrist, me seda probleemi ei lahenda. Et ühest küljest nagu osale eestimaalastele sobib see, et mälestame neid, nad on kangelased, blablabla, aga vot see munder meid ei sega. Ja siis, kui tuleb keegi välja ja ütleb midagi natsistlikku, siis me ütleme – tule taevas appi. Tegelikult need on mündi kaks poolt, olgem ausad.