Kadri Simson selgitas, miks ta on riigikogu istungitelt puudunud

Simson teavitas läbi sotsiaalmeedia, et Eesti Päevalehe juhtkirjas esitatud väide, nagu tal poleks õigust olnud põhjendada oma puudumist neljalt riigikogu istungilt 2016. aasta märtsis terviseprobleemiga- ei vasta tõele. «Minu toonane eemalviibimine tulenes IVF protseduurist, mis ebaõnnestus,» kirjutas Simson. IVF (In Vitro Fertilization) on munaraku kehaväline viljastamine. «Nagu olen selgitanud ka varem, polnud tegemist haigusega, kuid siiski selgelt tervisliku põhjusega,» edastas Simson. Ta lisas, et riigikogu liikmetel ei ole võimalik ametlikult puhkust vormistada.