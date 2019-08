Isapuhkus pikeneb ja hüvitise saamine lihtsustub

30-päevast isapuhkust ja/või isa täiendavat vanemahüvitist on võimalik kasutada kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ning seda võib kasutada nii ühes osas kui ka osade kaupa. Näiteks võib isa kasutada esimesed 10 päeva isapuhkusest siis, kui laps sünnib, ning ülejäänud 20 päeva siis, kui laps on juba aastane või pooleteist aastane. Riigikogu võttis vastavad seadusemuudatused vastu 2017. aasta lõpus.

2018. aastal kasutas isapuhkust 72 protsenti kõigist isadest, kellel oli selleks õigus. Vanemahüvitise saajate seas oli 2018. aastal isasid 10,9 protsenti. 2018. aasta jooksul määrati esmakordselt vanemahüvitis 1910 isale. Riikides, kus osa vanemapuhkusest on reserveeritud isadele, on isade osakaal vanemapuhkuse kasutajate hulgas väga kõrge, näiteks Norras, Islandil ja Rootsis on see ligi 90 protsenti.