Kuusikule esitati süüdistus ühes episoodis

Eksminister Kuusiku suhtes alustati kriminaalmenetlust tänavu 29. aprillil kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel tema kohta meedias esitatud väidetava koduvägivalla uurimiseks. Vähem kui kaks päeva ministriametis olnud Kuusik esitas tagasiastumispalve, kinnitades, et tema vastu esitatud süüdistused on laim.

«Mul on olnud taotlus elada väga ilusat pereelu, aga on olnud tõususid, on olnud mõõnasid ja juba see asjaolu, et ma olen kaks korda lahutatud, näitab, et minu elus kahtlemata oli probleeme. Aga neid probleeme üleüldse inimeste pereelus esineb vist lausa pooltel juhtudel, minu teada, mis lõpevad lausa lahutusega,» rääkis Kuusik ETV saates «Ringvaade».